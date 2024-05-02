晶圓代工廠力積電(6770)今（2）日舉行銅鑼新廠啟用典禮，公司表示，此項總額超過3000億元的12吋晶圓廠投資案，已完成首批設備安裝並投入試產，首期8500片月產能將在近月到位，將成為力積電推進製程技術、爭取大型國際客戶訂單的主力平台。

今日典禮包括總統蔡英文、國科會主委吳政忠、國發會主委龔明鑫、苗栗縣長鍾東錦，以及美國在台協會、印度、日本、法國駐台代表、日本宮城縣知事以及國內外半導體上下游廠商高階主管，共計近700人親自出席盛會。

力積電董事長黃崇仁表示，銅鑼新廠於2021年3月動土興建，疫情期間公司全體員工總動員與協力廠商合作，不間斷趕工興建廠房、安裝機器設備，仍要耗時3年才能落成啟用，截至目前已耗資逾800億元。

黃崇仁認為，此狀況足見半導體的新產能建置，確實擁有極高的時間、技術與資金門檻。所幸力積電快速決策並採取建廠行動，否則近年國際通膨帶動各種原物料成本高漲，將使銅鑼新廠的建置成本勢必更高。

力積電銅鑼廠區土地面積逾11萬平方米，甫落成啟用的首期廠房擁有2.8萬平方米的無塵室，預計將建置55、40、28奈米製程5萬片月產能的12吋晶圓生產線，未來隨業務成長仍可興建第二期廠房，繼續將2x奈米技術往前推進。

黃崇仁指出，地緣政治衝突已逐漸引發全球供應鏈重組，在各大國際半導體IDM、IC設計公司重新思考產銷韌性、人工智慧（AI）應用引爆半導體晶片新商機的關鍵時刻，銅鑼新廠啟用恰好能滿足大型客戶建構韌性供應鏈的策略需求，對力積電未來營收揚升將有顯著助益。