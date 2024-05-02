台南市長黃偉哲（右一）視察台南榮家的安養健康園區。（曹婷婷攝）

台南榮譽國民之家斥資16億4100萬元遷建東區平實重劃區及永康區網寮北營區，打造「醫養合一」安養健康園區規畫600個床位，開放一般民眾入住，平實基地450床服務失智、失能長者，網寮北基地150床提供有生活自理能力長者入住，床位有限但吸引超過1500人報名卡位，「等3、5年才能入住！」

市長黃偉哲今天一早視察永康區原網寮北營區的安養健康園區，他表示，該工程由退輔會委託工務局興建，打造全台最好的榮家，比起民間安養機構有過之而無不及，收費親民化、空間配置設施都首屈一指，足以成為全台榮家模範，更代表台南照顧長者的用心。

台南榮民之家表示，目前已有超過1500人報名卡位，平實養護大樓及失智中心已於去年12月啟用，床位非常搶手。

工務局表示，永康區網寮北基地設有安養健康園區，分成夫妻房和單人房兩種房型共150床，提供具生活自理能力的長者申請入住，已於今年3月底完工，待驗收點交完成後，預計6月底就能完成搬遷。

工務局長陳世仁說，榮家舊址所屬「機35」機關用地7月至明年4月將拆遷，遷建後，該機關用地將透過市地重劃活化，預計開發停車場與公園，較老舊廳舍將拆除，榮民服務處廳舍較新也堪用，市府將有償撥用，保留作為里活動中心，節省新建廳舍費用。