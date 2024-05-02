「鬼蝠魟」（manta ray）無人潛航器如何為美國海軍加分

諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman）和美國國防高等研究計劃署（DARPA）宣布，「鬼蝠魟」（manta ray）無人潛航器原型已成功在南加州完成全面水下測試。而這顯示，它有效展現了浮力、推進器和控制面機制等水力性能。

綜合外電1日報導，從聲明看來，「鬼蝠魟」在成功測試後，已經做好實際部署的準備。他們強調它的獨特能力，無論是模組化跨大陸運輸、現場組裝，或後續部署，都創下這類大型無人潛航器的首例。

「鬼蝠魟」是針對軍事和研究應用而開發的自主無人潛航器。它能在從沿海淺水域到深海的各式海洋環境中運作。這款無人潛航器以「鬼蝠魟」為名，而這種大型魟魚分佈於熱帶、亞熱帶和溫帶海域，至於潛航器的獨特設計，則模仿了魟魚的水動力特性，有助於在水下高效移動和機動性。

此外，它配備了先進感測器和通訊系統，得以執行如水下監視、水雷偵測及癱瘓，還有海洋研究和海底測繪等廣泛任務。而「鬼蝠魟」值得注意的特點，就是續航力長。它無須頻繁維護或充電，便能長時間運作，對需要長期部署的任務來說十分理想。

儘管「鬼蝠魟」無人潛航器性能先進，但體積相對小，重量也輕，提高了從水面艦和潛艦等各式平台加以部署的便利性，而這種靈活性大大拓展了操作的可能性。