王鴻薇爆高鐵重大疏失險害命！ 錄音檔揭烏日跳電內幕：叫我們嘴巴閉上 @ChinaTimes

台灣高鐵烏日基地4月9日發生一場重大工安意外，甚至差點造成工班6人遭受3次2萬5千伏特電擊的意外。國民黨立委王鴻薇、游顥今開記者會爆料內部管理荒唐至極，王鴻薇也拿出內部吹哨者錄音檔，該員工透露，烏日基地跳電，事後調查避重就輕，叫他們不要講這件事，「飲料喝了，嘴巴閉上」。

王鴻薇指出，4月9日當天上午，高鐵0621次南下列車進入彰化路段某隧道時列車突然全黑，暫時停駛約5分鐘，高鐵表示因電力異常暫時停車；高鐵公司沒有告訴大家的是，當天上午高鐵烏日基地進行「電力開關」維修，但該項維修其實應於夜間斷電時進行，高鐵相關維修部門未依規定進行維修。

王鴻薇指出，維修完成後開關測試造成大量電力導入高鐵烏日基地，剛好當時有6名工班正在進行另一項電車線維護作業。所幸該作業有依照相關規定(以接地棒防護)進行，使工班免於遭受3次2萬5千伏特電擊。高鐵0621次南下列車停駛，也是因為電力導入後接地造成跳電所致。

王鴻薇拿出內部吹哨者錄音檔，吹哨者指出，事後調查避重就輕，還要他們不要出去講，「飲料喝了，嘴巴閉上」，吹哨者不滿，他們才是要接觸2萬5千伏特工作的人，有老婆小孩要養，明明不能在白天換的開關，就是要在白天換，接地棒幫他們擋了三次，以後要怎麼讓他們以後安心工作？

王鴻薇強調，如此嚴重又離譜的工程意外，高鐵公司聞訊之後對相關工班漠不關心，也無積極指示或要求相關單位儘速檢討改善並宣導。令人質疑，這麼重大的意外，事前預防和事後檢討都沒有做，高鐵螺絲到底有多鬆，內部還有多少離譜、荒唐的狀況沒有被發現？

游顥也收到高鐵內部檢舉，4月27日高鐵被爆出「列車長規避酒測還上車執勤」的新聞，但高鐵輕忽公安，罔顧乘客安全的行為，不該如此輕描淡寫的帶過；這位高鐵列車長不只是規避酒測，負責酒測的監督調派員疑似放水外，還幫該列車長代測酒測，請問為什麼監督人員可以幫列車長代測？而且據檢舉人表示，其代測行為相當嫻熟，不禁讓人質疑，這樣代測酒測的行為有多久了？到底還有多少列車長是酒測代測？

游顥表示，高鐵公司難道以為預算不用到立法院接受審查，就不用受外界和國會監督，所以內部管理可以為所欲為嗎？不要忘了，高鐵公司最大股東還是交通部，高鐵也是國人重要公共資產；高鐵攸關交通安全和公共工程安全的行為，應該被全民關心。