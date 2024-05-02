傻眼！徐巧芯追問「哪位立委」幫陸踢台一腳 吳釗燮跳針七次嗆：去告我藐視國會 @ChinaTimes

立法院外交與國防委員會今（2）日邀請外交部長吳釗燮備詢，國民黨立委徐巧芯指出，從網路數據來看將轉任國安會祕書長的吳釗燮，負面聲量是國安團隊中最高。吳釗燮則稱，對官員、立委都有網路數據，最擔心的是「有立委幫中國踢中華民國一腳」。徐巧芯當場一一點名，要求吳把名字講出來，但吳釗燮跳針回嗆「請委員趕快去告我藐視國會」。

徐巧芯今在立院外交與國防委員會質詢吳釗燮，指出《美麗島電子報》３月民調顯示，民眾很不滿意的部會首長中，吳釗燮排名第六名，TPOC網路調查顯示，吳釗燮也是國安國防人事中，負面聲量最高的。吳釗燮回應，他不知道自己負面聲量很高是甚麼原因，但網路上有很多對政府官員、立法委員的調查，他自己在立院備詢都希望照實來說，「但我最擔心的一件事情是，當中國在欺負我們的時候，我們的立法委員是補進來踢一腳」。

對於徐巧芯反問「誰是補踢一腳的立委？你不能說有人補踢一腳卻不說是誰啊？」吳釗燮說，「委員自己去想，有、就有」。徐巧芯直言，吳釗燮說有不知名立委，配合中國大陸踢中華民國一腳，這是很嚴厲的指控。吳釗燮反嗆說，「你可以去告我藐視國會」，徐巧芯則說，還沒通過，通過就會去告。

徐巧芯當場一一點名，是沈伯洋、陳冠廷、徐巧芯、馬文君、陳永康委員嗎？吳釗燮卻跳針連嗆，「委員最快的方式就是去告我藐視國會，趕快去告我藐視國會、趕快去告我藐視國會」。

徐巧芯最後說，如果吳釗燮在國會殿堂上指控任何一位立委配合中國大陸，就應該要負責任把名字講出來，否則這就是對全體立法委員的不尊重。但吳最後仍沒有說出名字，只說可以去告他藐視國會。徐也反嗆，以後會通過的。

立委徐巧芯2日在立法院外交及國防委員會質詢時指出，從網路數據來看，將轉任國安會祕書長的外交部長吳釗燮，負面聲量是國安團隊中最高。（姚志平攝）

另外，徐巧芯指出，民眾對外交打分數無外乎以獲得的經濟成果評估，如開放美國萊豬進口，就是期待《台美雙邊貿易協定》（BTA）的簽署或是能參與「印太經濟合作框架」（IPEF），台灣在此有何進度？吳釗燮回覆，要跟他國有更多貿易往來或政治上有更好氣氛，遵循國際法是必要作法，因此進出口產品時要遵守相關法規，有關我國與美國經貿往來，《21世紀貿易倡議》第一階段簽了，正討論2階段，避免雙重課稅進入緊鑼密鼓，都能加強台美經貿關係。

對於徐巧芯追問，是簽了萊豬協議後有這樣的進展？吳釗燮駁斥道，沒有簽訂萊豬協議、與事實不符，若要遵循國際貿易法規，不能針對其他國家產品有歧視性作為。大家去美國享用的豬肉都沒問題，為何回台灣就有問題？

至於徐巧芯問及美國商會關注台灣能源轉型落後，外交部如何與美方溝通？吳釗燮稱，這方面是經濟部主責，若看儲備率可感受到電力充足，數目字就在那邊。

徐巧芯又問道，準副總統蕭美琴出訪捷克時，我方是否就協助烏克蘭承諾未來提供資源？吳釗燮加重語氣答道，很誠實回答，蕭未做任何承諾，這都是外交部和其他國家討論的，我國討論的跟蕭去捷克無關。徐巧芯聽完提醒，希望吳記住今天說法，因為未來會有更多紀錄流出。吳釗燮回覆，若要用網路上假消息不好。徐巧芯秒回，一定會用最真實消息。