三商餐飲表示，首季營運成長主要受惠於春節連假、拿坡里披薩生日慶活動助攻，以及原物料成本管控得宜，毛利率38.47％、營益率6.44％，均略優於去年同期38.14％、6.1％。後續隨著母親節檔期和5月中旬三商巧福生日慶活動開跑，預期將持續推升公司成長動能。

展望後市，由於首季展店計畫步調受春節影響減緩，三商餐飲預期展店計畫將在第二季逐步重返正軌，增添營收成長度動能。由於集團已具一定品牌成熟度，且多屬經濟實惠的國民美食，既有中央廚房稼動率已達90％。

為因應各品牌展店規畫及產品線拓展，三商餐飲斥資8.05億元進行中央廚房擴建，於今年開始投產，預計可提升3倍產能及自製率、有效控管產品品質，以支援全品牌逾800間門市為目標。

此外，雲端廚房為因應外送產業興起的新餐飲模式，透過線上點餐降低成本、提高坪效。三商餐飲藉由多元品項和中央廚房為後盾，於2022年3月成立「三商餐飲雲端廚房」，集結旗下三商巧福、拿坡里炸雞、福勝亭、三商鮮五丼等品牌，創造第二條成長曲線。

法人表示，台灣餐飲逐步回歸疫情前的消費型態，唯原物料上漲壓力將考驗各家業者成本管控能力，三商餐飲具備「多品牌、全品項」特色，能有效降低單一原物料波動風險，看好今年營運可望維持成長趨勢。