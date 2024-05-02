立法院司法及法制委員會昨（1）日召開聯席會議，審查國家通訊傳播委員會（NCC）組織法，期間NCC主委陳耀祥被質詢時不斷回嘴，引發在野立委不滿。對此，資深媒體人董智森直言，自己超級瞧不起陳耀祥，他並透露，陳耀祥能在台北大學公共行政暨政策任教，是時任系主任的學者江岷欽招考進來的，自己曾為此把江臭罵了一頓，江也對陳耀祥很生氣。

陳耀祥昨接受民眾黨立委黃國昌質詢時不斷回嘴，引起國民黨立委謝龍介、民眾黨立委林國成強烈不滿，大罵「你什麼態度」、「王X蛋」，到了國民黨立委羅智強質詢時，陳更在剛上質詢台不久，就被羅轟下台。之後，藍白立委提出將陳耀祥移送監察院的臨時提案，最終以13票比12票通過。

董智森昨在政論節目《新聞大白話》表示，陳耀祥敢這麼囂張的原因，是因為他知道自己不會連任，而一旦在野黨杯葛新任NCC委員名單，依照現有法令，他將繼續待在主委的位子上，所以自然有恃無恐。

「我其實超級瞧不起陳耀祥」，董智森提到，有次自己碰到江岷欽時，痛罵江「當初怎麼把陳耀祥考進台北大學的？」因為正是在他擔任台北大學公共行政暨政策系系主任任內，負責教師相關招考事宜，陳耀祥也經此途徑進該系任教。董智森說，事後江岷欽也很生氣，批評陳耀祥「真沒出息」。董智森並指，江岷欽提到自己共考進兩人，其中一人長期待在學術界，現在已當上台師大某學院的院長，另一個就是陳耀祥。