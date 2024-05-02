準總統賴清德選前開出「平均點值0.9元、朝1點1元邁進」的承諾，贏得醫界支持。今日立院針對藍營立委提案修《健保法》保障點值進行審查，衛福部坦言手上沒財源，主計總處則指出，若是健保有需求，應從健保的額度支應。國民黨召委王育敏詢問，賴提「1點1元」前，是否徵詢行政部門的意見？衛福部、主計總處均表示「沒有」。

立法院社會福利及衛生環境委員會2日審查全民健康保險法第六十二條條文修正草案，衛福部長薛瑞元（圖）列席。（劉宗龍攝）

國民黨團、立委王育敏、立委蘇清泉提出《健保法》修正案，黨團、王育敏版本為保障點值1點0.95元，蘇清泉版本則是保障1點1元，由政府編列預算支應。對此，衛福部在書面報告表示「無法執行」，薛瑞元也說沒有財源可做到。王育敏詢問，賴清德提出「1點1元」政見前，是否曾徵詢衛福部意見，薛坦言沒有，是競選團隊提出。主計總處基金預算處專委黃厚輯也表示，主計總處沒有被徵詢意見，若是健保有需求，應從健保的額度支應。

國民黨立委陳菁徽說，昨日的PTT、Dcard上，已有網友不滿，稱「也許把部長、次長的薪水變成總額支付，看今年分配到幾點，說不定問題就解決了」。薛瑞元回：「我跟委員報告，如果我考慮薪資，我根本不會來這裡（衛福部）」。制度要調整沒錯，但是1點1元下去，連改革的空間都沒有。

薛瑞元坦言，手上的資源無法做到點值保障，若公務預算來源充足，就不一定要漲健保費，但是公務預算前年就編好，隔年才能執行。若編列不足，就要用安全準備，那可能就要調保費。陳菁徽嗆衛福部推卸責任，薛回應：「沒有推卸責任，現實狀況就是這樣」。陳再嗆：「我們只是要求合理的保障」，薛回：「這個需要社會共識，不是醫界講爽的（台語）」。

王育敏表示，點值問題在醫界的聲音大，就表示制度有不合理的地方。若制度合理，衛福部也不會在疫後撥補點值，健保制度需要被珍惜，不能「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」。醫療人員守護國人的健康和安全，但也需要更合理健全的醫療保障制度。

對於改革的方向，健保署長石崇良說，點值應有改善空間，策略上來說，總額的成長率要有適當的調漲。按照《健保法》的設計，健保是以「支」算「收」，先討論服務到哪個範圍，再回頭算財源。在上周的「健康台灣」論壇中，醫界也提出多元的方案，健保署將設法增加健保財源。

至於石崇良520後是否留任？石崇良說，他是事務官，一切聽從長官的安排。王育敏提醒石崇良，希望能找出改善醫界困境，讓健保永續的雙贏方法。