台北市議員鍾小平因前台北市長柯文哲因任內將京華城土地容積率從392％提高為840％，疑圖利財團，2日上午赴台北地檢署告發柯文哲、以及主持會議放寬的前副市長彭振聲2人涉嫌圖利罪。北檢因日前已有民眾針對京華城、北士科2案告發柯文哲，將柯列為被告，因此北檢將併案偵處。

鍾小平說，本案是官商勾結，北市都發局長王玉芬在日前的工委會上說，只有柯文哲被起訴，京華城建照才可以廢，才能討回多給20％容積率約400億的公道，因此柯有無被起訴，關乎市民權益，這是地方自治史上最大弊案，一定要告。

他認為柯文哲被起訴的可能性很大，很有機會討回土地正義的公道。

柯文哲因任內讓京華城土地容積率從392％暴增為840％，被質疑圖利威京集團；還將北投士林科技園區「T17、18」地上權給前民眾黨立委吳欣盈家族「新光人壽」，更拍板「免提投資計畫」，台北地檢署近日接獲民眾告發柯文哲涉犯《貪汙治罪條例》圖利等罪嫌，今日將柯列為被告，並指揮廉政署進行偵辦。