昨晚（2日）中職台鋼雄鷹與統一獅之戰，8局下出現恐怖場面，台鋼打者吳明鴻遭統一洋將裴瑞茲觸身球直擊頭部，吳明鴻當場倒地不起，出動擔架將他緊急送醫，畫面相當驚悚。

當時統一已經以16比6大幅領先，8局下輪到台鋼進攻，兩出局一壘有人，吳明鴻上場打擊，沒想到第一球144公里直球往頭上招呼，砸到吳明鴻的後腦勺，雖有頭盔保護但他仍直接倒地，投出觸身球的培瑞茲面露驚恐。

經過防護員的緊急處理後，吳明鴻被抬出場緊急送醫，賽後台鋼雄鷹表示，吳明鴻送醫時意識清楚，今晚住院觀察，等待明天報告結果。裴瑞茲遭勒令退場，由劉予承接替投球，陳致嘉則代替吳明鴻上一壘。

裴瑞茲下場時脫帽向台鋼休息室方向致意，回到休息室後，教練也去安撫裴瑞茲的心情。事發突然，全場球迷都被嚇壞，但最後仍齊聲喊聲給予吳明鴻加油與支持，希望身體沒有大礙。

吳明鴻2022年遭中信兄弟球團戰力外，隨後轉戰新球隊台鋼雄鷹，近期打擊表現不俗，昨晚受傷前更繳出單場3安猛打賞，本季23打數敲7安包含1發全壘打，打擊率高達3成48。