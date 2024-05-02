美國總統拜登昨（1）日稱，中國、日本、印度經濟遇上麻煩，是因為都有「仇外」（xenophobia）心理，他強調移民讓美國經濟更強大。

路透社報導，拜登昨日在華府一場與亞裔美國人有關的募款活動上表示：「我們的經濟成長，其中一個原因是你們及其他人，為什麼？因為我們歡迎移民。」

「為何中國經濟停滯地如此嚴重？為什麼日本遇上麻煩？為什麼俄羅斯如此，印度也是如此？因為他們仇外，他們不想要移民，移民讓我們更強大。」

國際貨幣基金（IMF）4月預測，2024年多國經濟成長將較前一年放緩，包括預測日本經濟成長率從前一年的1.9％放緩至0.9％，印度經濟成長率為6.8％。

國際貨幣基金預測美國今年經濟成長率將較去年的2.5％略微上升至2.7％，許多經濟學家將優於預期的表現歸功於移民擴大美國勞動市場。

美國即將於11月舉行總統大選，非法移民成為許多美國選民關切的頭號問題。