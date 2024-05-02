不少人會仰賴手機鬧鐘功能，美國有多名網友在網路發文，抱怨iPhone鬧鐘功能無法正常運作，有人設定5個鬧鐘都沒響，也有人開啟7個只響1個，內行人推測可能和手機內建的「螢幕注視感知功能」和「待機模式」功能有關，目前Apple已緊急派工程師修復，但導致鬧鐘功能失效原因及最快修復時間，官方沒有給確切答案。

美國一名網友於《Reddit》發文表示，他的手機機型是iPhone 15，在早上6點34至48分之間，設置7個鬧鐘，沒想到7個鬧鐘只有6點45分的響起；另一名網友也在抖音（TikTok）上傳影片抱怨，使用iPhone設了5個鬧鐘，結果沒有一個響。

貼文釣出不少苦主分享自身遇到的狀況，包括鬧鐘完全不響、手機螢幕亮起，但沒有聲音，且狀況不限iPhone 15，其他機型也有相似問題；有內行網友推測可能是「螢幕注視感知功能」和「待機模式」造成，建議在設定頁面，將「螢幕注視感知功能」和「待機模式」關閉，若關閉後仍就無法正常使用鬧鐘，就只能等Apple官方修復。

Apple表示，已請工程師解決鬧鐘不響的問題，但未說明是什麼原因導致及修復時間，也不清楚有多少用戶受到影響。