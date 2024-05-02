民進黨台北市議員陳怡君。（資料照/張鎧乙攝）

一名老翁日前採收2大袋桂竹筍搭捷運，因車程時間太長，在車廂內拿出菜刀削除竹筍硬皮；但亮刀行為導致其他乘客受到驚嚇，北捷以老翁違反《大眾捷運法》裁罰1萬元。對此，北市議員陳怡君昨（1日）原本要幫該位阿伯寫申訴書，沒過的話就幫繳罰款，而今（2日）透露最新進度是，為了公平起見、也為了不要讓公部門為難，會放棄申訴，會取得阿伯的聯絡方式，給他錢繳罰款，並宣導搭乘大眾運輸的正確觀念。

媒體人謝曜州昨日在臉書表示，73歲淡水老農因在搭乘捷運過程中拿出菜刀削竹筍，遭罰1萬元，一把年紀還要千里迢迢賣竹筍，實屬艱苦人，但違規就是得罰，世上苦人、弱勢真多。陳怡君隨即留言表示，「來了解一下看有沒有機會幫忙，看了好難過」、「來幫阿伯寫申訴書，沒過的話我幫他罰好了，謝謝你讓我看到這則」。

陳怡君今上午在臉書透露，因為非親非故的關係，還不能幫該位阿伯繳罰款，所以稍後會跟捷運局取得對方的聯絡方式，給錢繳罰款，並直接傳達搭乘大眾運輸的正確觀念，不要再次觸法。她也相信73歲在捷運上削竹筍的老翁不是故意的，可能對法規沒有那麼清楚，所以違規。

另外，陳怡君也提到，雖然選舉欠下的債務，每個月都須讓銀行扣半薪四年，有時候挺拮据的，雖然多了一萬元無法解決債務，但可以解決阿伯的煩惱，令她感到值得。