據界面新聞報導，香港整體經濟持續溫和復甦，但行業間分化明顯，餐飲住宿和地產業呈現冰火兩重天局面。

4月30日，香港生產力局公佈2024年第二季「渣打香港中小企領先營商指數」，今年二季度綜合營商指數達47.3，按季回升3.6點。這項研究反映了香港中小企業面對近期營商環境的信心，以50為中性水平線。當指數高於50水平線時，表示受訪者持正面態度，低於50表示看淡。自2023年第二季以來，該指數呈現下滑趨勢，目前重回2023年第四季水平。

渣打銀行（香港）有限公司大中華區高級經濟師劉健恆分析，整體數字雖然未回到一年前通關後的高位52.8，但是相比去年下半年和今年一季出現反彈，反映香港經濟經過疲弱的年初表現後出現回穩，負面情緒在消退。

不過，香港生產力局首席創新總監張梓昌進一步指出，過去三季，原材料成本在逐步上升，環球經濟基本面如地緣政治、俄烏戰爭、中東局勢都是引發因素，而貨品和服務價格比較平穩，從而引申的問題是，企業在原材料上升情況下，可能沒有空間增加品牌服務價格，盈利有可能縮減。

本土消費力不足

目前，香港大部分行業指數仍低於50中性水平線。跌幅最大的行業包括住宿及膳食服務業（42.6）、金融及保險業（51.7）、社會及個人服務業（50.7），分別下滑4.5點、1.3點和1.3點。

「短期來說表現較遜色的行業，最明顯的是餐飲、住宿等與旅遊有關的行業，指數位於倒數第二。」劉健恆接受界面新聞採訪時指出，餐飲業的分項均沒有突出表現，銷售、利潤都出現了環比下跌。

在三大行業中，零售業指數同樣表現最差，為43.2，製造業、進出口貿易及批發業分別為45.3和44.4。

劉健恆提到，「大量消費力往外跑」是造成這一現象的主要原因，香港居民習慣外出旅遊，從匯率來看，由於港幣和美元掛鈎，目前港幣正在升值，有利香港人往外消費，「日元最近也在貶值，吸引了不少港人去日本購物，很多消費力往外跑了。」

「另一方面，越來越多人北上消費，這也導致跟內需有關的行業最近表現比較疲弱。」劉健恆認為，目前香港居民在本土的消費能力和疫情前形成了較大落差。

通關以來，香港出現「倒流」現象——大量港人北上消費，或到東南亞、東亞等地區旅遊，但相應的，香港並沒有吸引同等規模的旅客。

美團日前發佈的《港人北上消費數據簡報》顯示，香港居民北上消費生活半徑持續擴大。除了廣州、深圳等大灣區城市，武漢、長沙成為新增香港用戶最多的城市。第一季，香港居民在大陸的生活服務類消費交易額按季度環比增長135％，訂單量增長157.6％。

三個行業反彈

相較之下，受惠於政策支持或外圍因素改善，信息及通訊業（57.7）、地產業（52.3）、進出口貿易及批發業（44.4）迎來反彈，分別增長13.8點、11.2點和5.2點。

劉健恆告訴界面新聞，最大的動力在於全球經濟展望方面指數在改善。最新研究顯示，綜合營商指數中的五大分項指數中，經歷連續三季下跌的「環球經濟」停止跌勢，上升9.1點至39.4。

另一重利好來自大陸經濟局勢向好。4月30日，大陸國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會發佈數據，4月中國製造業採購經理指數（PMI）為50.4％，連續兩個月位於擴張區間。

「中國大陸製造業保持恢復態勢，整體比第一季平均改善，保持50的區間以上，大陸經濟走進樂觀和正面區間，香港中小企業也將受惠。」劉健恆說。

進出口指數的變化跟香港近期正面的出口表現有關。港府統計處數字顯示，第一季出口貨值按年上升11.9％，部分主要貨品有較大升幅，包括電動機械、儀器和用具及零件（增加13.7％）和通訊、錄音及音響設備和儀器（增加16.9％）。

而信息及通信業和地產業的反彈主要跟政策支持有關。71％地產業受訪對象表示，樓市「全面撤辣」對公司有幫助。

中原城市領先指數CCL最新報146.89點，連升2周共1.39％。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2月底撤辣後樓市好轉，CCL擺脫撤辣前的143.02點低位回穩。

不過，目前CCL仍處於逾7年低位，在2017年2月中水平徘徊，指數較2021年8月191.34點歷史高位跌23.23％。受到多個新盤相繼減價促銷影響，二手成交逐步放緩，樓價升勢亦明顯受阻。

香港經濟溫和復甦

92％香港中小企預期整體投資額維持不變或上升，其中預期本季投資維持不變或增加的項目包括信息科技系統、巿場推廣、與電子商務或數字科技相關的培訓、整體員工培訓、研究及開發項目、機器及設備。最後兩者於這一季度有明顯增長。

張梓昌認為，信息及通信業指數回升反映香港中小企業較大程度樂意利用科技升級轉型，例如通過生產線智能化提升生產效率及產品質量，「香港在推進新型工業化，對資訊科技、AI工種很渴求。」

研究顯示，82％香港中小企希望政府提供支援，支援範疇排在前列的包括：科技支援／數字化轉型（27％）、融資需要（25％）、本地（香港）業務拓展（24％）、人才招聘及培訓（22％）。

2023年，香港GDP實現3.2％的正增長。香港財政司司長陳茂波表示，考慮本地貨物出口、服務輸出、私人消費等因素，預測香港經濟在2024年會進一步擴張，全年實質增長介乎2.5％至3.5％。

劉健恆告訴記者，總體而言，香港還是處於溫和復甦中，出口改善有望抵消本地內需持續疲弱的情況。

「從週期性來說，不同行業信心表現往不同方向走，其實很正常。進出口經過了去年全年的負增長，現在進入週期性反彈階段。而零售業、餐飲業受惠於通關，去年年中達到高位，隨後也進入了下滑的週期。這種現象並不意外。」劉健恆說。