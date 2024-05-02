內政部長林右昌卸任前，提及要加發里長年終1.5個月，約7萬5000元，遭藍營質疑是綁樁考量，卸任前大撒幣，為了選舉考量，對此，林右昌今受訪表示，地方民意代表針對條例修正，已經討論很久，黨派立法委員手上也有很多提案，去年就開始研議，沒有政治考量。

林右昌表示，《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》的修正，討論由來已久，各黨派立委也有30幾個提案，他在剛上任部長就啟動相關討論與研議工作，凝聚共識做適當調整。

林右昌說，村里長的型態已和過去不同，里長其實沒有薪水，也沒有年終，但非常辛苦，3年防疫期間，民政系統與里長承擔很大的工作，去年內政部開始討論里長到底應不應該有薪水，後來發現南北、城鄉有差距，都會區專職里長和資深里長意見都不同，有的認為應該要有，有的希望維持現狀，也就是村里長可以兼差。

林右昌表示，現在有很多年輕專職里長在幾個大都會區，希望他們可以專責在工作上面，生活上也能夠得到支持，但薪水部分大家有不同意見，目前較有共識在年終獎金部分；經過內政部研議後，認為可適當做處理，用現在事務補助費乘以1.5個月，等於7萬5元作為年終慰勞金性質，不是薪水。

林右昌說，這樣的變革對里長的辛苦可以給予相當支持，各黨派所有立委在不同提案多少都有提到，行政院正在召開院會審議內政部版本，草案到立法院後希望各黨派一起支持。

至於遭質疑綁樁，林右昌表示，內政部所提方案，是最衡平、最審慎評估，凝聚共識，相信也是社會可認同接受的版本，內政部是從去年就開始研議，因為有不同意見，這裡面沒有政治考量，也不是為了個人。