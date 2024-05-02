總統當選人賴清德日前陸續公布新內閣人事，新任法務部長將由台北地檢署檢察長鄭銘謙升任，將有一波全國檢察長大調動。檢改團體「劍青檢改」2日聲明，新內閣520即將上任，屆時將有遴選北檢等多名檢察長之必要，擔心新舊交接，時程緊迫，影響多年的施行檢察長遴選公開透明制度，籲請法務部及早規劃期程

劍青檢改表示，現行檢察長遴選公開透明制度，係民選檢審委員自2019年間起聯合推動，一舉扭轉以往突襲式公告，小圈圈祕密遴選的黑箱疑慮。由於此制度提供全國符合資格的檢察官，皆能擁有公平的報名機會(不再受限特定管道)，且皆擁有7天公告期得以充分思考完成報名，再藉由民選委員以14天公告期向全國公布候選名單並廣徵各界意見，然後才由檢審委員充分討論，以推出最孚全體眾望的名單給部長圈選。

這項制度2019年間由民選委員首次提出後，時任法務部長蔡清祥欣然配合延後開會日期，2020年起更主動延長開會期程，此後皆於檢審會前3週至1個月就公告遴選案，讓民選委員有充分時間辦理，不僅建立優良慣例，更能集合全國檢察官意見篩選優秀首長，藉此凝聚檢察官向心力。

由於新內閣520即將上任，屆時將有遴選檢察長之必要，惟新舊交接，時程緊迫，恐無人預想，倘若落至權宜處理，則制度一破，各種例外紛至，終至消亡。因檢察長遴選至關重大，因此劍青檢改強烈主張，遴選案絕不能走回2018年以前那種突襲通知，以迅雷不及掩耳之勢通過，大家看新聞已是結果出爐，否則無異於倒退成為「封閉報名管道」，「封鎖意見渠道」，淪為祕密小圈圈決定的黑箱作法，受害的終是全國檢察官。

為此，劍青檢改籲請法務部應尊重近5年來大家細心呵護，好不容易建立起來的優良慣例，提早於檢審會前3週至1個月公告遴選作業，使民選檢審委員有充足時程，為全國檢察官辦理公開報名，廣徵各界意見之程序，讓公開透明制度持續發揚，也才能為新部長提出優秀的推薦名單。