36歲有「情慾女王」之稱的珍琳，是小S節目《小姐不熙娣》固定班底，去年5月和小7歲的演員陳慕陷入熱戀，一度被小S笑虧差不多半年就會分手。如今小倆口交往近1年時間，選在媽祖生辰這天登記結婚。戀情修成正果，網友們紛紛獻上祝福。

珍琳去年被周刊爆料疑似同居小7歲男星陳慕，這段戀情因此曝光，不過小倆口倒是大方認愛，還上節目分享相識過程，並透露已經見過雙方家長，可見戀情相當穩定，雖然這段戀情不被小S看好，不過原本傳出是不婚主義的珍琳，被陳慕深深打動，因此動了想婚的念頭，決定攜手邁向人生下一個階段，不過她也強調絕對非「奉子成婚」，希望外界不要過度揣測。

珍琳昨(1日)在Instagram發布登記結婚的喜訊，她開心表示：「感謝媽祖娘娘托夢讓我們相識，再感謝媽祖娘娘六聖杯敲定這門婚事，我們將在農曆三月二十三日媽祖娘娘的生日登記囉」，接著在限動分享親吻彼此的小短片，甜蜜模樣閃瞎眾人，此外，珍琳公開換上禮服到戶政事務所登記的照片，開心表示：「真是令人感動又值得紀念的一天」，接著強調：「昨天登記完趕拍婚紗真的累死了」。

珍琳選在媽祖生辰這天登記結婚。（圖／jeannine_chen IG）

珍琳與老公陳慕親吻曬恩愛。（圖／jeannine_chen IG）

珍琳分享與老公陳慕登記的婚紗照。（圖／eannine 珍琳 臉書）

喜訊曝光後，網友紛紛獻上祝福：「願這段婚姻幸福美滿、長久」、「新婚愉快白頭偕老」、「永遠要幸福一輩子」、「恭喜早生貴子」、「媽祖牽的姻緣會長長久久，攜手到白頭」。