國民黨立委羅智強（左）、羅廷瑋（中）、葉元之（右）。（實習溫予菱攝）

誰代吳秉叡投票？ 葉元之揪出1畫面驚喊：楊曜你在做什麼 @ChinaTimes

430立院表決大戰再發生「代投票」，民進黨立委吳秉叡不在場卻有投票。國民黨立委葉元之拿出他當時直播影片質疑，吳不在場被抓包後，議事人員將吳的卡抽出，民進黨立委楊曜還是走去吳的位子，疑似在按什麼，「楊曜，你想幹什麼？」請楊曜出來說清楚。國民黨立委羅廷瑋則建議，以後投票改由指紋辨識進行投票，以慎防他人代投行為。

國民黨立委羅智強2日於立院舉行「吳秉叡不在場投票？誰偽造文書 踹共！」記者會，與會包括立委羅廷瑋、葉元之。羅智強呼籲，民進黨幹事長吳思瑤不要雙標，盧縣一事件第一時間出來痛斥是偽造文書，現在輪到民進黨吳秉叡代投風波，請問吳思瑤這也是偽造文書嗎？

羅廷瑋表示，他也是前受害者，盧事件各大節目影射坐在周邊的立委有代投嫌疑，並呼籲立院要有實質作為，羅提出全面檢討代投風波，且善投票機制，改由指紋辨識進行投票，以慎防他人代投行為，相關究責也應調閱監視器畫面，甚至比照盧事件，由立法院長韓國瑜主持再次重新投票。

葉元之則秀出他當時直播影片，在議事人員把吳秉叡表決卡抽出後，楊曜還走去吳的位子，並且很奇怪地對者桌上不知道按什麼，隨後旁邊人員提醒他有人在拍，才默默離開。

葉元之質疑，楊曜沒事到吳秉叡座位做投票的動作幹嘛？「是不是就是你代投？」「為何你要走到吳秉叡的位子按鈕？」「是否是吳秉叡請你幫他投票？」按照民進黨的標準，這就是公然舞弊的行為，請民進黨團查明清楚出來認錯，給社會一個交代。