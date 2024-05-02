國道1號中山高速公路南向彰化路段，今天上午7點多發生1起自撞車禍，雖未釀人員傷亡，但肇事車輛是新車價約1600萬元的法拉利油電超跑，該車不明原因擦撞內側護欄後爆胎，最後橫停於外側路肩及輔助車道，由於事發時間正值交通尖峰時段，該肇事法拉利超跑吸引許多用路人目光。

國道三隊指出，今天早上7點19分，國道1號中山高速公路南向195.3公里彰化路段發生車損事故，1輛自小客車不明原因擦撞內側護欄後爆胎，並橫停於外側路肩及輔助車道，駕駛人為32歲的張姓男子，未受傷，經現場酒精測試，無酒駕情事。

警方表示，肇事車輛因爆胎無法行駛，拖吊車到場拖離後，現場狀況於上午8點33分排除，恢復通車，有關肇事經過及肇因研判，持續調查釐清中。

這起單純的自撞事故因肇事車輛是法拉利，因此引發注目，不少用路人路過拍照上傳社群平台。

經查，肇事車輛車款為法拉利296 GTB，根據國內總代理於2021年引進時公布的數據資料，該輛法拉利油電超跑配置2.9升雙渦輪V6汽油引擎，並搭配油電動力架構，原廠馬力高達830匹，扭力也有75.51公斤米，零百加速為2.9秒、極速可達時速330公里。