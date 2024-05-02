台股2日早盤反應美股走跌，盤中低點暫報20,248點，權王台積電（2330）下跌7元至783元，資金再度湧入營建族群，遠雄（5522）、鄉林（5531）等亮燈漲停，扮演多頭指標。

關注美股表現，累計四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌482點，或1.25％，收在37,903點；標普500指數下跌97.7點，或1.91％，收在5,018.39點；Nasdaq指數下跌377.6點，或2.36％，收在15,605.4點；費半指數下跌258.點，或5.41％，收在4,507.67點。

在勞動節期間美股表現弱勢，累計四大指數收盤全數下跌。儘管聯準會5月利率會議釋放鴿派訊號，宣布6月起將開始放慢縮表速度，主席鮑爾於記者會更是否定「再次升息」的看法，一度激勵美股四大指數顯著拉升。

然而，美國勞工統計局公布1Q24勞動成本，由0.9％加速上升至1.2％、創一年新高，且ISM製造業PMI與經濟諮詢委員會消費者信心意外下滑，使停滯性通膨的疑慮有所增溫。加上包含亞馬遜、AMD、超微電腦、星巴克等盤面焦點股，發布財報業績表現不一，壓抑美股主要指數表現弱勢，標普500指數連兩日走低。在

統一投顧表示，聯準會宣布維持利率不變，但小非農就業數據創下去年7月以來最大成長，顯示美國勞動市場依然強近，推升美國10年期公債殖利率逼近4.7％，不利風險性資產評價。市場預期降息延至第三季，且FED Watch 降息碼數僅剩1 碼。

台股第一季財報密集公布，多數企業仍繳出亮眼的第一季成績，台股基本面強勁。且台股技術面已站回到所有均線之上，短期均線全面翻揚向上，回檔仍具支撐。操作上，建議聚焦半導體先進製程、AI 相關供應鏈、衛星、航空觀光、金融保險、能源與重電、營建資產、高殖利率個股等族群為主。