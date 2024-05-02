嘉義迎來台積電設廠，紅利大爆發，帶動熱區房市表現強強滾，不僅預售大樓最高成交單價已衝上3字頭，中古大樓、透天住宅連帶翻漲，表現驚人！迎接未來豐沛的就業人口紅利與住宅需求，台灣房屋集團再度抵嘉擴大服務力，「嘉義志航加盟店」5/1(三)盛大開幕，將由嘉義子弟吳昶紳店東帶領旗下菁英團隊，全力提升嘉義地區服務量能，提供包括住宅、土地、店面等多元不動產專業買賣服務，持續深耕在地，打造最卓越服務口碑。

台灣房屋嘉義志航加盟店店東吳昶紳表示，嘉義具備嘉義科學園區、馬稠後產業園區、湖子內重劃區、高鐵特區等開發利多，建設題材相當豐厚，如今台積電與華泰名品城Outlets相繼拍板進駐，更為嘉義房市注入強心針，尤以做為區域發展核心的嘉義市，近年受地價、營建成本走揚，預售透天平均成交總價已飆破２千萬元，中古住宅補漲力道亦強勁，利多持續灌頂，帶動房市價量表現也越衝越高，隨著未來各項建設陸續到位，嘉義人口與房市量能，勢必將再向上發展。

台灣房屋嘉義志航店盛大開幕！活動現場冠蓋雲集。(圖/台灣房屋提供)

服務範圍遍及整個嘉義縣市，「台灣房屋嘉義志航加盟店」，5/1(三)門市開幕當天，活動現場冠蓋雲集，包括台灣房屋集團總裁彭培業、嘉義市市長黃敏惠、台灣房屋加盟事業總部總經理林培雯，以及來自北中南各地台灣房屋加盟店店東皆相偕到場祝賀同慶，展現出吳昶紳店東深厚的好人脈，台灣房屋集團總裁彭培業致詞時表示，吳昶紳店東可謂青年才俊，年紀雖為７年級後段班，卻已擁有17年厚實的房地產資歷，不僅專業力有餘，更重要的是他給人的那份信賴踏實與真誠善意，服務力深獲好評，更於去年榮獲第22屆「傑出金仲獎楷模」肯定，如今事業再向前邁出一大步，更是代表一個企業對在地鄉親服務的承諾，而吳昶紳店東行善公益更不缺席，每年更計畫提撥盈餘，幫助罕見疾病、身障協會等弱勢團體，以實際行動善盡社會責任，正是台灣房屋ESG+理念，最具體的實踐。

彭培業提到，台灣房屋集團致力發展結合環境、社會與健康的大健康地產，今年更顛覆以往，特別提撥2億元友善創業基金，給予台灣房屋攜手共創事業高峰的所有加盟夥伴，展現出集團對一家人的關懷與用心。

吳昶紳說，台灣房屋一家人的企業文化，不分你我，讓每位店東長有如家人般溫暖，也因此選擇台灣房屋，做為開創事業巔峰的夥伴，台灣房屋100%的高度品牌力，能給予買賣雙方深度信賴感，而品牌獨創的AI地產機器人、線上簽署系統等科技工具，更有利協助業務同仁精準鎖定客戶需求，高效率配對物件，為在地鄉親提供最佳服務效力，歡慶開幕，特別舉辦來店專約委託就送3000元禮券活動，誠摯感謝客戶長久以來的支持與信任。

事實上，吳昶紳在高中畢業後，曾歷經一場重大車禍，走過生死關頭更讓他懂得關懷生命，並積極開創自己的人生路，19歲就選擇踏入房仲業，展開他人生的新起點，更成為當年嘉義地區最年輕的房仲新鮮人，從入行無學長帶領，當時資源不足、專業不足，但吳昶紳不怕挫折，每遇問題吃苦當吃補，藉由向專業人士及全台業績TOP1的學長姐請益，提升自己能力，他從不考慮客戶距離遠近，客戶人在哪就勤奮地往那去，即使客戶不在家，更堅守一定要親自碰到面才會離開，他用積極、勤奮一路從菜鳥打拼到成為團隊領導者，吳昶紳認為，不斷修練自己的思維高度，才能創造出不同的人生高度，用心、真心做出與別人不同的差異化服務，就是成功的開始。

吳昶紳莫忘初衷，相當重視新人的教育培訓，他認為，能手把手帶著新人從無到有，從失敗到成功，並對自己更有自信，那才是一位領導人真正存在的價值，除了加盟總部不定期提供的教育課程，他更親自為新人規劃一套入行培訓計畫，同時為有理想的優秀菁英打造升遷制度，鼓勵內部創業，共創事業舞台，在吳昶紳的團隊中，服務是源自於大家共同的努力，更源自於每一位夥伴的真心與熱情。