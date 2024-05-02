5月1日勞動節已過，不少代理代課老師認為，自己與一般勞工一樣投保勞保，無法接受勞動節當天不能放假。全國教育產業總工會（以下簡稱全教產）表示，勞動部及教育部是罪魁禍首，一同剝奪代理代課教師權益所造成。

全教產說明，經查勞動部的相關規定，發現在公立學校校園內，學校技工、 工友、駕駛、非依公務人員法制進用的臨時人員，均是投保勞保且適用勞基法，但是依教育人員法令進用之編制外教學、研究及專業等人員， 包括代理代課教師等須投保勞保、但卻不適用勞基法，所以 5 月 1 日 勞動節不能放假，明顯一校兩制。

全教產認為，有關代理代課教師等須投保勞保，卻不適用勞基法之異相，是勞動部及教育部一同剝奪代理代課教師之權益所造成。

全教產強調，所以不只是5月1日勞動節不能放假，代理代課老師被排除於勞動基準法適用對象之外，遭剝奪之權益，幾乎是罄竹難書，勞動部及教育部就是罪魁禍首，呼籲即將上任的兩位部長對此問題不要再視而不見。