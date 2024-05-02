威京集團京華城商場取得史上最高的840％容積，近日再度引起風波，民進黨台北市議員簡舒培批評，柯文哲任內受理京華城的陳情，並透過2份專簽交辦都發局，都發局才膽大妄為，對財團「要5毛給10塊」，聽命行事乖乖替柯完成「選民服務」。

簡舒培說，京華城容積變更是柯文哲交辦都發局處理，第一份專簽是京華城在2020年3月17日向台北市政府市長室陳情，希望針對以往都市計畫書保障之權利應包含容積率560％、大街廓整體開發及「允建之樓地板面積得不低於原已申請之樓地板面積120,284.39平方公尺」3項權利，希望重新提請都委會研議。

她說明，柯接受京華城陳情，同意幫忙變更容積，柯在同年3月19日交辦都發局辦理，都發局受理後，再於4月6日專簽呈給柯文哲，請求核示是否送都委會研議，而柯文哲也在4月15日蓋章通過。

簡舒培指出，京華城變更案在柯文哲交辦下進入都委會研議，而都委會如同京華城的「阿拉丁神燈」，增訂「給予獎勵容積不超過基本容積20％」、「容積獎勵加計容積移轉後，以基準容積50％為上限」，有關綠建築、智慧建築、耐震設計等獎勵容積，准用「都市更新建容責獎勵辦法」，因此讓京華城容積一口氣衝到史無前例的840％。

她批評，台北市政府公務人員會膽大妄為，對財團「要5毛給10塊」，原因就是柯文哲受理陳情並交辦都發局，都發局聽命行事，乖乖替柯完成「選民服務」，且柯提到京華城時，總會以「南松山計畫」模糊焦點，把京華城和南松山的發展綁在一起，但翻開京華城容積變更的整個流程，卻完全沒有提到南松山。