日系外資看好晶碩獲利動能優於預期，首季核心業務品質領先可望延續，預期矽水膠隱形眼鏡許可證將在2024~2025年拿到，調高今明年每股盈餘(EPS)預估，幅度7~10%。

日系外資預期，晶碩2024年營收年成長目標將在10~15%，在中國大陸方面營收年增將達20~30%，日本方面營收將年增10~15%，而台灣區營收將年增25%，預期2024年毛利率約在56~57%。

晶碩目標希望在2024年第二季底在日本獲得日用/透明矽水凝膠隱形眼鏡的批准，2024年第4季在日本獲得日用/彩色鏡片的批准，並在2025年拿到中國大陸獲得日用/透明鏡片的批准。

日系外資認為，受惠生產效率帶來的更佳的毛利率假設以及矽水凝膠隱形眼鏡收入貢獻的增加，調高晶碩2024~2025年EPS預估，上調幅度7~10%。

日系外資重申晶碩(6491)「買進」評等，目標價由430元一口氣調高至600元，預估股價潛在約14.5%的上漲空間。