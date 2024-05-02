畫面曝光！戴瑋姍「塑膠提袋」被當嘔吐袋 警政署3線2星警官挨告

新北市民進黨議員戴瑋姍日前與友人前往北市一間餐廳餐敘，離開時不慎將自己的袋子遺留在位子上，經查後發現被同桌的警政署3線2星資訊室副主任帶走，但是副主任否認，直到調閱監視器才發現，袋子被當時已略有醉意的副主任拿走，且被當成嘔吐袋丟棄。戴瑋姍憤而提告侵占遺失物、竊盜、毀損等罪，目前中正一分局接手處理案件，將通知副主任到案說明。

警方調查，戴瑋姍上月29日到中正區一間餐廳聚會，離開時將裝有私人衣物及重要文件的袋子遺忘在位子上，隔天發現後便通知餐廳盼協助找回。

經餐廳調閱監視器，發現被當晚同桌的警政署資訊室王姓副主任帶走，未料，經戴瑋姍聯繫後，他先是稱被另名女性賓客拿走，得知有監視器畫面後，又改口不知袋子去向。

戴瑋姍事後調閱監視器，發現副主任當晚到了捷運圓山站後便不勝酒力，將嘔吐物吐在袋子中，並隨意丟棄在一旁的垃圾桶離去。對此，戴瑋姍已委由服務處主任，向轄區海山警分局提告侵占遺失物、竊盜、毀損等罪。

因案發地點在台北市，全案已交由轄區中正一分局接手，將調閱監視器還原狀況，並通知副主任到案說明。

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