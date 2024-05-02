陳志賢攝

藝人徐熙媛（大S）控告前夫汪小菲搬走她家裡4幅高價畫作，涉嫌毀損債權，台北地檢署一度不起訴，案經台灣高檢署發回北檢續查。北檢檢察官為釐清雙方金錢關係及案情，上月先傳喚S媽出庭作證，2日上午再以「偵續案」被告傳喚汪小菲出庭說明。

大S於3年前結束與汪小菲10年婚姻，不滿汪在她提告後、聲請強制執行前，委由司機將4幅高價畫作，從她住處搬到汪經營的S Hotel，致法院查封時找不到畫作，控告汪涉嫌毀損債權。北檢一度不起訴，大S提再議，高檢署發回續查，北檢2度偵辦本案。

另大S指控汪在微博公開她的個人資料，王被依違反《個資法》起訴。台北地院日前開庭時，汪否認犯罪，並稱離婚前大S用他信用卡刷千萬元買奢侈禮品寄韓國，大S反擊公開汪親筆寫下的2600萬元借據，並稱汪只還500萬元。日前，汪更2度直奔大S豪宅，還上警局揚言要舉報大S濫用藥物。