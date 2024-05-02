超驚險！有民眾開車行經高雄市小港區漢民路時，一名男童突然從對向的車陣中跑出來，穿越馬路，嚇得車上的女子忍不住放聲尖叫，幸好當時車速不快，緊急煞車，未發生車禍。警方表示，尚未接獲報案，不過此行為已違法，由於違規人未滿14歲，依同法85條之4處罰法定代理人或監護人。

根據影片中顯示，事發在5月1日小港區漢民路上，駕駛緩速行駛在小港區漢民路上，未料，突然有一名背著背包的男童突然從對向車陣中竄出，接著快速穿過馬路，嚇得車上的女子忍不住尖叫一聲「阿！」，所幸車速不快，未釀成意外。

轄區小港分局表示，經查尚未接獲相關報案，針對此種違規情形，依據《道路交通管理處罰條例》第78條第1項第3款規定「行人未依規定穿越車道」掣單舉發，處新台幣500元罰鍰。另違規人未滿14歲部分，依同法85條之4處罰法定代理人或監護人。

不過根據警方查詢，於5月1日在此路口並未發現男童違規穿越馬路狀況，因此時間仍待查。