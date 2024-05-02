許多民眾買肉品回家都會冷凍保存，如果要煮才發現忘了先拿出來退冰，大多人會將食材密封以流水解凍，不過要花一段時間；全聯教主婦快速退冰的方法，只要在冷凍肉的表面均勻抹上鹽巴，倒入白醋和溫水，浸泡3分鐘就解凍完成，營養也不會流失。

全聯在官網「生活小百科」分享料理訣竅，多數人都遇過要煮肉才發現忘記退冰的狀況，這時候只要拿出冷凍肉，在上面撒上鹽巴、塗抹均勻，接著加入白醋和溫水，浸泡3分鐘就解凍完成。

全聯提醒，若以熱水解凍反而容易孳生細菌，將冷凍肉浸泡在加有鹽巴、白醋的溫水中，不但退冰速度快，而且營養也不會流失。

根據《早安健康》報導，長庚科技大學保健營養系教授蕭千祐指出，保存良好的豬肉或牛肉可以在冷凍庫放數個月；至於退冰方法，他說大部分建議都是提前把冷凍肉拿到冷藏退冰，不過解凍時間應該越短越好，把肉類密封好泡在水裡或沖水比在冷藏退冰還快。

日前全聯傳授的3分鐘退冰法，解凍速度更勝於泡水。