警政署3線2星的資訊室王姓副主任，日前在餐會中拿走新北市議員戴瑋姍的手提袋，又在搭捷運時酒醉，直接吐在袋子，事後又隨手丟在垃圾桶，袋子後來查出已送至福德坑燒毀，戴認為王不老實，對他提出侵占告訴，承辦的中正一警方將在近日傳喚王到案說明。

戴瑋姍日前前往中正區銅山街某私廚餐敘，席間忘記將裝有衣物、文件的手提袋拿走，王姓副主任當時有打包一些剩菜，隨手也將戴的手提袋取走後返家。

戴後來發現東西遺失詢問餐廳，後來問到王，王當時聲稱手提袋好像是被1名女子拿走，但警方後來調閱監視器，發現另有真相。

原來王在捷運圓山站時不勝酒力，直接吐在手提袋內，然後隨手丟進垃圾桶，第二天已被清潔隊載至福德坑燒掉，戴得知後認為王不老實，對其提出侵占告訴。

中正一警方表示近日將傳喚王到案說明，如有涉及其他刑事責任將一併究辦，警政署也坦承有此事，王是否涉及其他刑責也會進行調查。