台灣女孩周子瑜9年前在韓國以Twice成員身分出道，近日Twice隊長志效為了宣傳新節目，在短片開頭復刻子瑜當年的道歉影片，引來大批粉絲撻伐，而JYP娛樂至今隻字未回應。對此，大陸粉絲已集資準備請卡車到JYP大樓抗議，台灣粉絲也自發在PTT、Dcard宣布這兩天請卡車到經紀公司附近「繞繞」，表達訴求。

志效最近在《房客》的宣傳影片中，綁著馬尾、穿黑色上衣，造型與開場白都與周子瑜2016年的道歉影片神吻合，掀起網友不滿，對此，製作單位「ootb STUDIO」緊急修剪原影片，並發表道歉文後又刪文，看似想要息事寧人。對此，子瑜的大陸微博粉絲團「周子瑜_TZUYU養魚手冊」，第一時間在上月30日便集資請兩台卡車到JYP大樓停留抗議。

陸粉所請的兩台卡車上，分別寫著：「公然拿子瑜傷痛當行銷賣點，JYP『人性美』何在？」、「為什麼拿子瑜的傷痛開玩笑！道歉！」、「子瑜，這九年做的非常棒，我們愛你，更期待你的未來」，而所謂的「人性美」是JYP過去主打的公司訴求，強調不僅招募的練習生要求個性重於外表，還會在公司內設置有機餐廳，號稱體恤員工辛勞並注重大家的身心健康。

此外，台灣粉絲也自發性在PTT、Dcard發起集資聘卡車抗議活動，昨募資結束，今(2日)、明兩天將請3台卡車到JYP大樓抗議，總花費約13萬元台幣。抗議文字是：「台灣ONCE（Twice粉絲名）強烈譴責JYPE的新綜藝預告與子瑜2016年未成年道歉影片相似！」、「不要開玩笑傷害子瑜和台灣ONCE！我們的痛苦是笑柄嗎？真心反省一下再道歉吧！」、「親愛的子瑜你是我們的驕傲，台灣ONCE永遠愛你！」，而JYP公司是否會道歉或有進一步行動，待看高層的智慧及反應。