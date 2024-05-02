新北市民進黨議員戴瑋姍不慎將自己的袋子遺留在位子上，被同桌的警政署3線2星資訊室副主任帶走。( 戴瑋姍提供 )

民進黨新北市議員戴瑋姍上月29日在台北市一家餐廳聚會，離開時忘了帶走隨身袋子，內放有重要文件，後得知被同桌的警政署高階警官帶走，她聯繫該名警官卻遭否認，調閱監視器後才發現袋子被對方當成嘔吐袋後丟棄，她憤而向該警官提告侵占遺失物、竊盜、毀損等罪嫌；她今現身還原過程，批警官「從頭到尾無歉意」。

警政署巳坦言確有此事，將調查該警是否涉刑事責任。戴瑋姍今（2）日上午則出面受訪表示，當晚餐敘結束約10時離開餐廳，但裝有重要文件的「美妝藥品店塑膠袋」（因為那幾天都下雨）遺忘在餐廳；當晚11時她發現後致電餐廳，但餐廳已關門，翌日上午10時她再打給餐廳詢問，業者表示，通常餐廳撿到東西，都會詢問在場的同桌客人，要帶走還是放店內；而當晚業者撿到袋子後，同桌的高階警官稱會幫忙找失主，便將袋子帶走。

戴瑋姍隨即聯繫對方，對方當下否認，稱跟家人確定後當天只有打包剩菜回家，事後她調閱餐廳監視器畫面，再傳給對方，對方才回稱：「我再確認看看」。

戴瑋姍批該名高階警官說謊，前後說法不一致，袋子內有她的個人物品、文件等，她認為重要的態度問題，但對方從頭到尾都無歉意，覺得被誣賴， 認為可能是同行另一位女賓客拿走的。戴瑋姍說，對方當晚無醉態，為何把她的袋子當嘔吐袋在捷運站丟掉就不得而知了。

戴瑋姍不滿表示，別人的袋子竟比打包「菜尾」的袋子還不值得 ，如該警官曾向餐廳表示願尋找失主，就應負責到底，而非把事情做一半，讓人質疑這樣的員警人品是否有問題。