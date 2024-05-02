女星吳姍儒和老公王陽開去年迎接一子，今年4月再宣布懷二胎女兒，孕期近5個月，獲得外界祝福。昨（1日）吳姍儒分享休假時和朋友相聚的照片，5個月大的孕肚首度公開。

照片中，吳姍儒戴著棒球帽、身穿白色T恤和藍色牛仔裙，腹部微微隆起，但臉蛋、手臂依舊很瘦。吳姍儒表示這天是個約朋友吃飯的假日，難得可以一起鬆軟軟地聊天，沒有時間壓力。吳姍儒說這些照片太可愛，幫助她記住生活要怎麼過，「是生活，不是過活，更不是存活！！！要不斷提醒自己。」

吳姍儒的肚子微微隆起。（圖／吳姍儒IG）

吳姍儒透露，放假時利用時間整理書、鞋、包，意識到該是汰換或幫它們找更合適的地方；她指出，書本應會捐給機構或今天星期姍的podcast群組。而懷孕兩次後不合腳的高跟鞋以及名貴的包包們，吳姍儒坦言很美有點不捨，但生活中找不到亮相的機會，或許轉賣出去會是更好的選擇。

不過，吳姍儒說無論是實體二手拍、上網轉賣，都很難做到「讓真的愛它們的人擁有它們」，吳姍儒坦言還在思考該如何處理才能配對成功。她也分享屋子裡生活軌跡的重要標準為清爽、順手，「齁⋯真的要耗費很多心思佈局耶，給自己拍拍手，我蒸蚌（真棒）。」