民眾黨主席、前台北市長柯文哲遭質疑京華城、北士科案圖利財團，遭民眾告發涉犯《貪汙治罪條例》，北檢2日分「他字案」偵辦，柯文哲列為被告。對此，民眾黨發言人吳怡萱回應，柯文哲主張該查就查、查清楚，但是也希望不要政治辦案，也呼籲部分議員不要把自己當檢察官，就讓檢方查清楚。

吳怡萱表示，針對士北科、京華城，北檢列他字案，柯文哲過去一直以來都主張該查就查、查清楚，但是也希望不要政治辦案，既然檢方已經用他字案偵辦，就希望查清楚，如果真相水落石出，也要還給當事人一個清白。

吳怡萱指出，士北科、京華城案子裡，北市府可以直接公佈會議紀錄，也可以直接向社會大眾說明，遺憾看到蔣市府，從頭到尾，用擠牙膏式的、任由議員來做片段式的政治操作，既然現在檢方已經開始偵辦，呼籲部分議員不要把自己當檢察官，不要用片段式抹黑，拿隨便資料誤導社會大眾，既然現在進入檢調進行偵辦，就讓檢方查清楚。

吳怡萱也說，看到最近很多司法案件，受到社會大眾關注，但結果是顛覆大家對司法判決常識，也希望士北科、京華城案不要出現政治辦案情形。