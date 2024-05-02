YouTuber「反骨男孩」成員蕾菈，憑藉亮眼外型、傲人身材，加上大膽的拍片風格，深受粉絲喜愛。而時常會透過社群與粉絲互動的她，日前被問到產後胸部是否有變形，對此，她坦言「想重做一次胸部+修乳暈」。

蕾菈1日在限時動態回答粉絲問題，其中有人好奇問：「生完寶寶之後，胸部有變形之類的嗎？」她無奈表示，胸部不僅變小，還因為脂肪變少、皮膚變薄，導致胸部假體感明顯「加上我的乳暈疤痕之前就覺得很粗，經歷了懷孕胸部變大，乳暈也跟著變大變深」。

然而，她也為此到許多醫美診所諮詢，希望可以再度進行胸部手術，不過目前還未找到醫師有信心可以解決她的問題，「每一個都說要跟身體打賭，都是建議我換胸下緣開口」，所以若二次手術的話，就需在身體上再開一個洞，所以她寧願維持現狀。

蕾菈表示產後胸部產生變化。（圖／蕾菈IG）

事實上，蕾菈2年前曾表示，因為產後加上哺乳，胸部有下垂、萎縮的現象，導致她對自己身材不自信，所以才下定決心去諮詢並進行手術，事後她也大方曬出術後照，同時呼籲如果有媽媽產後有疑慮在猶豫，可以找醫師諮詢。