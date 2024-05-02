2日清晨桃園市大園區再度傳停電事故，影響2615戶，針對1日中央宣布預計挹注1千億元給台電，對此桃園市長張善政直言「不是長久之計」，雖該政策能夠幫忙台電的財政問題，但有健康的發電結構才是重點，桃園市議員舒翠玲也批「中央政府別再當鴕鳥」。

張善政2日出席《牽手進劇場》記者會表示，桃園再度發生無預警停電事故，盼台電把維修基礎設施做好，但是在財務困難之下，難免會受影響，檢討財務狀況的問題並不是台電能夠獨自掌握的，要改變能源政策才是重點，而中央預計要挹注1千億元給台電作為經費支援，這雖是好事，但並非長久之際，還是要發電結構更健康才能改變根本問題，需運用高成本的電力配合低成本的電力，互相配合之下讓電力結構更完善。

舒翠玲直言「民眾已受不了！」她表示，突然斷電再復電對於電器是一大傷害，且許多用電戶是商業用電，冰箱堆置滿滿的食材但卻無預警停電，導致商家無法兼顧食安問題，「中央政府別再當鴕鳥」舒翠玲呼籲，停電事故每天都不斷發生，不論中央再怎麼圓謊，也無法掩蓋電力結構就是有問題的事實，苦果皆是全民承擔，中央要調漲電費就調漲，令她質疑「難道斷電導致電器損壞，中央也會賠償嗎？」