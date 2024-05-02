外交部長吳釗燮今至立院外委會備詢，立委羅美玲詢問，《台灣關係法》已經進入45周年，時空背景已經有所不同，是否有修法必要？吳釗燮則指出，該法本身已有足夠空間應對這些變化，認為條文本身已非常足夠，無再去修訂必要。

羅美玲指出，《台灣關係法》今年邁入45周年，當時立法時美蘇冷戰正值高峰，中共當時也尚未崛起，然而目前情勢已與過去不同，最近也常有學者專家認為該修法，外交部是否有與美方協調？

吳釗燮回應，在與美方重要決策者之間溝通時，他們認為本法本身就有足夠的空間以應對時空環境變化，例如其中包含支持台灣參加國際組織、或協助台灣防衛能力等，在《台灣關係法》內都有相關條文，也記有維持美國在區域內有足夠能力抵禦訴諸武力的企圖等。

吳釗燮指出，其中特別重要的是《台灣關係法》第4條言明，台美雖無交關係，但涉及政府主權、國家等議題，同樣可以被適用到台灣，因此《台灣關係法》適用範圍非常廣，他個人認為本法沒必要再去修訂，若有其他項目補充，他相信美國議員也非常積極推動友台法案。

羅美玲確認，目前《台灣關係法》是夠用的，因此無修法考量？吳釗燮肯定回覆，是夠用的。羅美玲追問，還是換句話說不想觸動中共敏感神經？吳釗燮則說，並不是這個原因，若去看《台灣關係法》內較重要條文，都可以做出和他一樣的結論，就是該法對台灣非常重要，其中條文也非常足夠。