天氣逐漸變熱，蚊子又開始出沒，過去常聽到「愛吃肉易被蚊子叮」的說法，究竟是否為真？對此，營養師顏瑜萱指出，這是天大的誤會，蚊子狩獵靠得是溫度、氣味、二氧化碳、水分和光線視覺等感官，所以並不是愛吃肉的人易吸引蚊子，而是屬體溫較高、體味較重、喜穿深色衣物者，更容易淪為其獵物。

針對「愛吃肉變酸性體質，容易被蚊子叮」的說法，顏瑜萱於個人粉專發文闢謠，食物並不會改變血液的酸鹼值，因人體有呼吸系統、緩衝系統和腎臟調節3大系統，能讓血液維持在pH7.35～7.45，而之所以會有愛吃肉易被叮的說法，是因為愛吃大魚大肉者，其汗腺所分泌的尿素成分較高，體味較重才較容易吸引蚊子。

顏瑜萱進一步說明，蚊子狩獵需靠溫度、氣味、二氧化碳、水分和光線視覺等感官，所以並不是愛吃肉的人吸引蚊子，而是具有以下3大特質易成為其目標：

1、呼出二氧化碳濃度較高和體溫較高者：蚊子對二氧化碳、溫度變化敏感，像是新陳代謝旺盛的孕婦、小孩，或剛運動完和喝酒的人，都是容易被叮咬的對象。

2、汗腺發達或體味較重者：蚊子易受人體皮膚上細菌產生的丁酸或汗液中的乳酸、尿素等較重的氣味吸引。除此，塗抹乳液、化妝品和香水氣味也同樣會吸引蚊子。

3、深色的衣物、被子：深色調會吸收熱量，讓蚊子更容易偵測到人體，且這樣的環境也為其提供良好的藏身之處，導致不易被察覺。

談及驅蚊的方法，顏瑜萱分享，除了使用蚊子討厭的氣味，像是含「敵避」（DEET）的防蚊液、蚊香、植物精油等產品外，也可打開電風扇干擾蚊子飛行，降低體溫和吹散呼出的二氧化碳。

顏瑜萱補充，擦乾汗水保持身體清潔也很重要，若是體味重者，應多喝水、少吃紅肉、辛辣的食物和飲酒，從而改善體味重的問題。

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