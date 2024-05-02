自稱竹聯幫虎堂大哥58歲宮姓男子，2013年因強盜案遭台北地檢發布通緝，逃亡期間依仗有北市民權東路1段某民宅部分產權，與藍姓女友趁其他產權人不在國內，霸占房屋隔成套房分租，11年來圖利1千多萬元。經被害人報案提告竊占，新北市板橋警分局於上月底查獲宮男到案，依法解送歸案。

據了解，宮男於2007年間涉犯組織犯罪條例案，經法院審理後，判處宮男強盜罪8年2個月徒刑，宮男拒到案執行，台北地檢署於2013年7月2日發布強盜通緝。宮男因有民權東路1段某住商大樓部分產權，遂趁其他持分人不在國內時，強占大樓1至3樓，規畫成套房分租給不特定對象，十餘年來圖利上千萬。

警方調查，宮男因遭通緝，平日幾乎不出門，房屋租賃及租客問題全交由藍姓女友出面，以致能在市區躲藏十餘年未被查獲。

警方長期埋伏，上月29日終於等到宮男外出，立即上前逮捕宮男到案，偵訊後依法解送北檢歸案。