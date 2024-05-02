4月起電價平均調漲11％，國民黨與民眾黨4月30日聯手通過「凍漲決議」，不過行政院和經濟部都強調，政府依法須遵守電價審議會決議並予執行。對此，精神科醫師沈政男提到，電價調整的政治考量是民進黨先開始的，並透露另一大政治考量，強調政府要回到經濟面與實質問題面才是長遠之計，否則會被看破手腳。

針對立法院藍白陣營聯手通過電價凍漲案，但民進黨政府仍堅持調漲，理由是《電業法》規定電價漲價是行政部門的職權，沈政男今（2）日在《中國時報》時論廣場撰文寫道，若這樣的邏輯講得通，為何前年與去年調漲電價，分別豁免用電1千度與7百度以下的小型用戶，這次所有用戶都要漲？「顯然，前兩年各有選舉，於是一般家庭不漲」。

沈政男今也在臉書再度針對此事發文，並提到台灣仰賴火力發電，因此煤價、油價就會影響發電成本，若虧錢就必須調漲電價，這是很簡單的經濟學，但民進黨政府這幾年壓著電價不怎麼漲，靠公家預算吸收台電的虧損，就會讓大家以為，電價不漲也可以。

沈政男進一步說道，電價反映燃料成本，一次漲足跟分段慢慢漲，對經濟的影響如何，必須有實證分析，但可確定的是，前兩年不漲小戶用電，當然是出於政治考量，另一個政治考量則為超級大戶的用電，只比小戶貴三倍多，對他們來說是不痛不癢。

「所得稅的級距可以拉這麼開，為什麼電價不行？」沈政男指出，在獨佔市場裡，本來就有區別訂價，乃根據不同消費者的需求彈性曲線來制訂，而用電大戶的需求彈性比較僵固還是小戶？「電價調漲，我可以不吹冷氣，但他們可以不生產晶片嗎？」

沈政男強調，少一點政治考量，回到經濟面與實質問題面，才是執政的長遠之計，否則久了就會被看破手腳，至於台灣未來能源政策怎麼走，他說朝野還有得吵，好戲在後頭。