台北地檢署偵辦長榮海運遭小股東、律師檢舉300億元特別背信案、百億元內線交易案，案情續有發展！檢察官已在上週三（4月24日）首度傳喚告訴人，請求提供相關事證，追查非常規交易的疑點；據了解，北檢審酌本案案情複雜，又牽涉龐大的境外金流，檢察官擬發交調查局展開跨海追查。

長榮海運在小股東接二連三提告董事會違反《證券交易法》特別背信罪後，立榮海空董事林文鵬律師日前又到台北地檢署按鈴控告，指控長榮海運董事張國華和柯麗卿於去年6月19日知悉董事會決議處分長榮航空股票，在這項足以影響長榮海運股價重大訊息公開前，就由張買進9萬8357張長榮海運股票，林文鵬律師估計內線交易金額破百億，不法獲利21億，已創下內線交易犯罪史紀錄。

雖然張國華曾發表聲明強調熱愛海運、持股無不法，但林文鵬律師認為他沒有解釋為何在董事會做出決議、消息還未公布之前，也就是去年6月30日買賣長榮海運股票的原因。

林文鵬律師強調，去年5月30日，張、柯就任長榮海運董事，屬於《證交法》規定禁止內線交易的行為人。同年6月19日，長榮海運董事會決議處分長榮航空股票，但這項重大消息遲至同年8月14日才公開。

林文鵬指控，張、柯身為長榮海運董事，竟早在上述消息公開前，即於同年6月30日由張大量買進9萬8357張長榮海運股票；且張自稱擔任巴拿馬長榮國際（EIS）永久總裁、柯擔任EIS總經理，依據媒體報導「長榮6月30日出現一筆盤後鉅額交易逾17萬張…市場認為是EIS出脫持股，由張國華全部吃下…」，明顯涉及內線交易。

林文鵬指出，長榮海運實收資本額214億元，去年6月19日董事會決議處分高達37.5萬張的長榮航股票，交易總金額130.9億元，超過長榮海運實收資本額60％；處分總利益62.5億元，佔去年上半年本期淨利近49％，顯然符合「公司取得或處分重大資產」規定，對公司股價有重大影響。

據了解，因本案牽涉賣方為境外公司巴拿馬長榮國際，因此北檢為釐清龐大海外金流，將發交調查局清查金流，釐清案情疑點。