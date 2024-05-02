一名女子近日在滷味攤買嘴邊肉，發現肉表面顏色呈現彩虹光，擔憂肉變質，急上網發文詢問可不可以吃，文章釣出不少知情人表示是正常現象，食安專家楊世煒曾在臉書上解釋，這是一種物理性的光學現象，以牛肉來說最常發生在腱子肉及後腿肉，看到這種顏色的肉，代表廚師的刀法很快、肉很新鮮，可以放心吃。

原PO前天（4月30日）於臉書社團《汐止集團》指出，在台北的滷味攤買嘴邊肉，回家打開發現肉的表面呈現螢光綠及螢光紅的彩虹光，擔心肉變質不敢吃。

圖文曝光後，不少內行網友說這是正常現象，要原PO放心吃，並表示肉質上的彩虹光是稜鏡狀反應，形成反光、反射現象，才會呈現綠色、紅色彩虹光的樣子

食安專家楊世煒在臉書解釋，肉質上的彩虹光和重金屬汙染腐敗肉的綠斑無關，純粹是一種物理性的光學現象，最常出現在牛肉的腱子肉及後腿肉，愈靠近關節筋膜部位，愈容易有這樣的現象發生。

楊世煒表示，肉是由一束束肌纖維所構成，肌纖維的剖面呈八角型，若用很鋒利的快刀將肌纖維切斷，肌纖維的斷面就會形成稜鏡狀的結構，在特殊角度下會將光線分光呈現這種特殊色，因此下次看到這種肉，就代表切肉的廚師刀法很快，同時也顯示肉很新鮮。