冥王星從今（2）日開始在水瓶座逆行，而水瓶座象徵創新、革命和突破，冥王星則代表毀滅與重生的力量，此次逆行將帶來改變，更是充滿轉折的時刻，塔羅牌老師艾菲爾在臉書提到，3星座將會受冥王星影響，經歷挑戰和試煉。

塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專指出，冥王星從5月2日上午8時54分逆行水瓶座，以個人層面來說，冥王星逆行可能帶來內在深層轉變與成長，面對恐懼和挑戰，迎接新開始並重新定義自己，以社會層面來看，人們開始對現有制度和價值觀提出質疑，探索新的社會模式，而冥王星代表毀滅及改變，逆行恐會先經歷痛苦，再迎向歷劫後的重生，其中水瓶、天蠍和獅子3星座受到影響最大。

第3名重災星：獅子座

獅子座在水瓶座對宮，因此直接受到影響，逆行可能會對獅子座的人際關係和合作帶來挑戰，遇到來自他人的壓力和衝突，需要調整自己的態度、行為，這段時間適合學會妥協與平衡，懂得更尊重他人的意見及需求。

第2名重災星：天蠍座

天蠍座是冥王星守護的星座，受到逆行影響，恐會加劇天蠍座在家庭和情感領域的變化及衝突，面臨家庭關係的變動，以及情感世界的深層轉變，這段時間適合深入探索內在情感需求和態度，並且學會釋放過去的束縛，迎接全新開始。

第1名重災星：水瓶座

冥王星在水瓶座逆行，意味內在出現巨大轉變和重生，可能面臨自我認同和目標重新定義，並且經歷一段充滿挑戰和試煉的時期，雖然過程有些辛苦，但也是重新定位自己的機會，追求更真實的自我。

★最近財運走旺？哪裡會有飛來桃花？快上《中時新聞網》LINE，鍵入自己的「星座」名稱或「運勢」搜尋。

★《中時新聞網》提醒您：命理、占星等說法僅供參考，請勿過度迷信。