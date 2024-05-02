南投縣草屯鎮1名婦人於抖音結識網友，遭誘騙投資礦泉水公司股票，前後投資358萬元，獲利出金1萬元，帳戶卻遭凍結列為警示帳戶，她向朋友請教才知自己遭詐騙報警，雙方日前約在草屯分局旁公園假意交95萬元投資，埋伏警方趁機人贓俱獲。

警方指出，張姓女嫌犯（45歲）與詐騙集團成員網戀後，遭吸收成為車手，她多次搭高鐵轉搭計程車到各地成功取款，大前天她與受害人相約在草屯分局旁的兒童公園取款，立即遭埋伏警方逮捕，並查扣95萬元、記帳本、手機、收付款回執憑單等證據，全案依詐欺等罪嫌偵辦。

女車手從新竹搭高鐵到台中，轉搭計程車到草屯分局旁兒童公園收取95萬元投資款項，立即遭埋伏警方逮捕。（警方提供／楊靜茹南投傳真）

被害人指出，她在抖音結識網友，雙方聊天多次後，對方誆稱對岸一家礦泉水公司股票短期可快速獲利，派車手假冒理財專員前往收取投資款項，每次交35萬元至163萬元不等，投資總金額達358萬元，詐騙集團匯1萬元給她誆稱獲利出金，她的帳戶卻遭列為警示帳戶，對方謊稱她違規操作導致須繳納境外稅才可再次出金，她向朋友請教才驚覺被騙。

草屯派出所獲報，決定將計就計，被害人約對方在兒童公園假意交95萬元投資，趁車手搭計程車抵達拿取款項之際，埋伏警方一擁而上將車手逮捕，全案移送南投地方檢察署偵辦。