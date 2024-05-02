台灣大胃王小慧近日再度赴日挑戰《2024火力全開！台灣挑戰世界大胃王》，結果第一場比賽就對上好友Angela佐藤，面對2人的激戰，Angela忍不住開玩笑地跟製作人反應：「萬一我們友誼出現裂痕，你要怎麼補償！」 今年比賽會場在東京淺草寺附近舉辦，小慧趁機大逛淺草商店街，開心品嘗甜點。

小慧一到東京的集合地點，看到許多大胃王強者，自嘲：「感覺大家都變瘦了，就只有我變胖」。而美國代表莫莉，第一輪比賽不用參加，但不想等太久的她跟小慧開玩笑說：「比剩下的可以給我吃嗎？」日本選手新井則說，看到小慧在YouTube上挑戰許多大份量食物，自己卻什麼特訓也沒做，「我已經33歲，食量只會慢慢走下坡。」

小慧參加「2024火力全開！台灣挑戰世界大胃王」。（緯來提供）

2024年《火力全開!台灣挑戰世界大胃王》在東京盛大舉辦，集結去年世界賽冠軍河田大志，和日本選手Angela佐藤、木下、新井、雙胞胎小野姊妹、美國選手異次元女王莫莉，還有在美國熱狗大賽，以10分鐘吃下51個熱狗奪得亞軍的Geoffrey Esper等14位選手，每位大胃王都實力堅強，比賽經驗也非常豐富，讓小慧備感壓力。

《2024火力全開！台灣挑戰世界大胃王》14位參賽者及主持人合照。（緯來提供）

小慧說，去年比賽止步在前八強，除了長時間以蹲姿吃壽司體力不夠外，寒冷的天氣也影響比賽節奏，所以過去一年努力讓食力精進，也做了很多體能訓練，希望能獲得比去年更好的成績。

小慧這趟比賽和世界級大胃王們一起切磋食力，也討論很多比賽的吃法及技巧，小慧開心表示：「真的學到很多。」更多幕後花絮及比賽結果，就在本周六（4日）晚間6點《2024火力全開！台灣挑戰世界大胃王》緯來綜合台、緯來日本台同步全台首播。