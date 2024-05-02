響應政府政策，老爺酒店集團宣布自7月起，客房內不再主動提供一次性備品，鼓勵旅人自行攜帶盥洗用具，一起為地球永續盡力。老爺酒店同時攜手恆隆行策劃IMPERFECT[sic]展覽，以「不完美旅行」為概念，為旅途中因環保而產生的諸多不便，重新賦予意義，呼籲旅人正視永續旅行重要性。即日起至6月30日止，老爺酒店集團旗下飯店共同推出「老爺樂遊季」專案，以「綠色旅行」為核心概念，不主動提供一次性備品及瓶裝水，雙人每晚最低2,800元起，官網訂房再享加購高鐵票7折起優惠。

老爺酒店集團長期為「永續共好」努力，企盼以飯店為平台，向住宿的旅人、服務的員工，以及在地合作店家，持續傳遞對土地良善的正向價值。從不主動提供一次性備品、鼓勵續住不更換床單、優先使用在地食材等環境永續，到打造地方特色城市遊程、優先聘用在地員工、友善中高齡再就業等經營永續，老爺酒店不僅逐步實踐減碳環保，更重視地球環境、社會人文與經濟利益三者間的平衡。

為喚起旅人對永續更多關注，老爺酒店集團與恆隆行共同策劃IMPERFECT[sic]展覽，以一日旅行為時間軸，描述旅人從入住到退房過程中，有更多對地球友善的選擇，包含使用恆隆行restyle2050商品替代拋棄式備品、優先選擇使用在地食材的老爺酒店餐廳、支持在地店家等，讓旅行中因永續而產生的不便，轉化為另一種完美旅遊回憶。IMPERFECT[sic]展覽即日起至6月30日止將於台南老爺行旅、知本老爺酒店及新竹老爺酒店大廳輪流展出，歡迎有興趣的民眾前往參觀。

全台老爺共推「老爺樂遊季」不含一次性備品專案 南港老爺加贈環保太陽眼鏡適逢南港老爺行旅五周年慶，攜手小智研發共同打造全台唯一以飯店廢棄材料製作的「循環再製太陽眼鏡」，將飯店牙刷、梳子、瓶蓋等廢棄物，消毒回收再利用，重新軟化加壓塑形後，產出色彩獨特的太陽眼鏡。凡購買南港老爺「老爺樂遊季-減塑有型」專案者，即可獲贈乙副，雙人入住含早餐只要3,850元起。

藝文愛好者則推薦台南老爺行旅及老爺會館。台南老爺行旅雙人含早餐只要3,599元起，自備環保杯再加贈2杯美式咖啡，為旅人至台南欣賞「英國國家藝廊珍藏展」住宿首選。位於台北市中山商圈的老爺會館，雙人含早餐最低2,899元起，入住即贈台北當代藝術館當期展覽門票。

知本老爺酒店提供嚮往溫泉渡假的旅人三天兩夜假期，雙人入住含兩日早餐及一日船歌餐廳精緻鍋物晚餐，只要15,398元起，每房再送環保帆布護照包一份。北投老爺酒店則推出雙人含早餐6,160元優惠，續住不打掃及更換毛巾，可獲手工松露巧克力一份。

素有旅店中美術館之稱的台中大毅老爺行旅，雙人入住含早餐，每晚最低2,800元起，再享ZEBRA義式餐廳咖啡買一送一好友分享券。位於百年舊城區的新竹老爺酒店，雙人含早餐每晚3,400元起，平日入住再限量升等行政客房。台北老爺酒店雙人入住只要4,906元起，即享Le Cafe咖啡廳早餐買一送一。