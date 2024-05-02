台南市善化區小新營路平交道限高橫桿，疑遭0403花蓮大震震成「M」形，凹折處目前僅靠3根歪斜螺絲撐著，嚴重危及過往人車安全，里長反映已4天，台鐵仍無動靜；善化區長2日親自撥打1933緊急電話，不料台鐵人員回答「不影響行車，沒有立即危險」，區長氣炸反問「一定要等砸死人才處理嗎？」

小新營路平交道是善化區坐駕里往小新營地區交通要道，交通流量大，坐駕里長林怡珊於4月28日發現平交道限高橫桿折成「M」形，連忙通報區公所要求台鐵儘速搶修，以免近日地震頻繁，造成橫桿掉落，危及民眾生命安全。

有民眾說限高橫桿目前就靠這塊警告圓牌撐著，實際情況鋼梁靠3根螺絲固定撐著。（寶智華攝）

Ｍ字凹陷處目前靠3根螺絲連結。（寶智華攝）

連日來台鐵靜悄悄，不見修復動靜，善化區長方澤心2日上午8：30親至小新營路平交道現勘，發現Ｍ字凹陷處原有4個螺絲連結，現在掉了1個，只剩3個歪斜螺絲撐著，嚴重危及過往人車安全。

方澤心當場打1933緊急電話要求台鐵處置，不料台鐵人員回答，工務部門已強固橫桿，目前不影響行車安全，且台鐵每日都有人員巡視，暫無危險。

小新營路平交道過往人車多。（寶智華攝）

台鐵嘉義工務段指Ｍ形限高橫桿，不危及行車安全。（寶智華攝）

方澤心不滿台鐵的回覆，氣得直奔善化火車站要個說法。站務人員指出，最近3天，每天都接到數通民眾電話反映小新營路平交道限高橫桿搖搖欲墜，善化車站都立即向嘉義工務段反映，但站務人員也只能反映問題，無法干涉或要求工務段該怎麼做。

方澤心直接撥打嘉義工務段電話，表明區長身分，質疑工務段「一定要等到砸死人，才要處理嗎？」

善化區長方澤心當場撥打1933緊急電話。（寶智華攝）

嘉義工務段一開始答應區長隨即請工程部門人員跟區長聯繫，前往現場會勘，了解實況；幾分鐘後又改口說已請工程包商備料，將儘速搶修。

當地里長指出，過去向台鐵反映平交道問題，台鐵的態度就是愛理不理，很大牌，就連他們站務人員多次打電話，也無法解決問題。這次是區長親自打電話，還說了重話，才看到台鐵工務單位當一回事，不知道該怎麼講台鐵。