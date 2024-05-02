●Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick表示，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）並沒有丟出太大的震撼彈，他承認通膨仍是一個問題，但也仍然看好通膨會在未來幾季有所改善。觸發今天的反彈，是他說下一步不會是升息。他狠狠反擊了那個看法，這讓「牛群」（多頭）掌控了局面。

●Spartan Capital Securities首席市場經濟學家Peter Cardillo表示，聯準會維持利率不變，也說在放緩通膨方面缺乏進一步的進度，而這些都不讓人意外，對投資人來說，不出意外就是最好的禮物。

●Charles Schwab資深投資策略師Kevin Gordon表示，好消息是聯準會沒有太讓人意外，它並沒有對最近的通膨數據過度反應，但也透露降息的門檻可能很高。

●雙線資本執行長、有「新債王」之稱的岡拉克（Jeffrey Gundlach）表示，聯準會此次決議中最重要的一件事，是鮑爾幾乎排除了進一步升息的可能性，但由於該央行的通膨任務尚未完成，我的基本假設是2024年只會降息一次，今年恐怕難以如先前預期降息3次。此外，由於美國就業情勢穩定，他對美國經濟今年將陷入衰退的說法抱持懷疑。