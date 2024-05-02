根據衛福部2023年統計，全台領有視障手冊共54155 人，其中過半數皆為65歲以上的老人，北市占5782人，64歲陳先生因青光眼造成眼球萎縮，左眼使用義眼長達30年，右眼因黃斑部病變導致視力減退，在個管師安排下，愛盲基金會輔具評估師為陳先生配戴可攜式擴視機，讓陳先生日常也能夠閱讀文件，他表示，原本以為只能忍受這些困擾，從未想過可以改善。

陳先生在個管師的安排之下，愛盲基金會輔具評估師為陳先生配戴了黃色包覆式濾光眼鏡，有效地改善室內畏光眩光困擾，以及可攜式的擴視機，協助日常閱讀。陳先生對於這次經表示，原本以為自己只能忍受這些困擾，從未想過可以改善。中興院區眼科主治醫師郭巾慈說，黃斑部病變會影響中心視力，可以在視覺復健門診學習偏心注視訓練。另外，畏光問題也可以經由輔具使用而改善。

2日北市聯醫中興院區結合母親節舉辦「防盲低視能感恩音樂會」，北市聯醫爭興院區院長蔡景耀表示，國內眼角膜捐贈風氣較為不足，愛盲協會於2003年與聯醫簽約，從美國進口眼角膜，至今協助國內逾500位弱勢病人，另對於黃斑部病變的光動力雷射及藥物注射治療也輔助近200位患者，更經常辦理國內外白內障手術義診。

北市聯合醫院總院長蕭勝煌表示，聯合醫院主要使命就是照顧市民健康、守護弱勢，視覺障礙不僅會影響患者自身的生活品質、學習及就業，亦會增加社會照顧成本及負擔。有些病友因為視力變差，行動受限，甚至出現憂鬱、社交退縮問題。

中興院區眼科主任蔡宜倫表示，低視能的病友並不是雙眼完全看不見，只是惡化的視力讓他們需要仰賴旁人照護，因而漸漸喪失自尊心與自信心。其實只要經過專業協助，使用適合的輔具，學習新的生活技巧，低視能病友還是可以重建自主生活，就像腿部骨折使用拐杖仍能行走自如一般。