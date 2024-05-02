2024年雙北市較親切的房價，台北市以7字頭、新北3字頭最甜。住展雜誌今（2）日公布2024年進場新案，截至4月已公開的預售屋、新成屋，台北市計有5案的平均單坪開價還低於百萬元，新北市則只有兩案開在堪稱絕對低價的3字頭，儼然正是建案廣告常提及「珍稀」二字可加以形容。

今年台北市已進場的5平價案，分別為文山區的「原禾呈真」和「安家湛」，以及北投區的「天母鑲玉」、萬華區的「大理ONE」與「城中京湛」。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，其中所屬政大生活圈的「原禾呈真」與榮總生活圈的危老案「天母鑲玉」，每坪平均開價除了低於百萬元外，還不到9字頭，「原禾呈真」甚至低至7字頭，且以小宅規劃符合主流，不出所料有其熱度。

新北市的單坪平均開價3字頭兩案，各為首購天堂淡水區的「萬企君品-上善區」和五股區的「紘盛小逸居」，都有在地舊市區機能，也有低總價、小坪數規劃，「紘盛小逸居」還為先建後售案，沒有買到低價案擔憂爛尾的風險。