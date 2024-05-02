台灣汽車市場4月登錄數為3萬7038台，年減3.1%、月減10.3%；前4月掛牌14萬9439台，年減0.4%。和泰車旗下兩品牌TOYOTA、LEXUS單月登錄數分別為9622台、2499台，市占達26%、6.7%，表現雙減。台灣單月十大品牌中，BENZ登錄達2435台，年增9%、月增24%；MG登錄2130台，年增190.2%；BMW登錄1667台，年增36.6%、月增20%，表現呈現成長。

Lexus品牌4月份登錄2499台，連續3個月稱霸豪華車市場龍頭寶座，房車、休旅車皆表現不俗。Lexus休旅車系4月合計登錄2139台，豪華休旅車市場占比39%，其中提供多元動力選擇的NX車系登錄999台、RX車系登錄537台，深受顧客青睞；UX、LBX小型豪華休旅車款，4月合計登錄603台，是都會用車族群的首選；ES車系4月登錄174台，市場占比27%，為中大型豪華房車市場的暢銷車款之一。

從登錄台數可以看到，休旅車系熱度不減，持續表現亮眼，為滿足車主多元的使用需求，暢銷車款NX車系，今年4月導入全新NX 350 Overtrail版，外觀搭載霧黑紡錘型水箱護罩、消光黑鋁圈等個性化設計，彰顯車主獨特生活風格；底盤亦增高15mm，配備專屬18吋全地形輪胎，在自然探索時可擁有舒適的駕馭體驗。